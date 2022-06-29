Делегаты геленджикского отделения «Единой России» обсудили итоги праймериз

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике состоялась конференция местного отделения «Единой России», на которой присутствовали мэр города-курорта Алексей Богодистов, порядка 80 представителей местных ячеек партии, председатель Городской думы Михаил Димитриев, а также депутат Законодательного собрания Кубани VI созыва Константин Димитриев.

На заседании подвели итоги проведенного предварительного голосования «Единой России», а также обсудили результаты работы партии в первом полугодии. Кроме того, сформулировали основные задачи избирательной кампании перед предстоящими сентябрьскими выборами, на которых будут в том числе выбирать депутатов Законодательного собрания региона.

- Мы продолжим активно заниматься проектами партии на территории муниципалитета. Что касается наших планов, то они должны быть, в первую очередь, реальными, - отметил секретарь местного отделения партии, глава Геленджика Алексей Богодистов.

Михаил Дмитриев рассказал о результатах работы партийного актива местного отделения. В частности, об экологическом проекте, в рамках которого с учениками городских школ ведется разъяснительная работа.

Также затронули тему помощи беженцам Луганской и Донецкой республик. Местное отделение партии отправило 20 тонн гуманитарного груза, который собирался при поддержке жителей города-курорта.

В Геленджике сейчас находятся порядка 400 семей из ЛНР и ДНР, добавил он. Со всеми представители ЕР держат постоянную связь, нуждающимся оказывается необходимая помощь.