В Геленджике состоится «Парад колясок - 2022»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Молодых родителей вместе с их детьми приглашают принять участие в «Параде колясок», который пройдет в Геленджике 8 июля в День семьи, любви и верности.

Как уточнили организаторы мероприятия, в параде могут принять участие семьи с детьми, не достигшими 10 лет. Приветствуется, если мальчики и девочки примут непосредственное участие в шествии. Например, особым образом задекорируют коляски для кукол или других игрушек.

Главное правило для участников – одежда детей и родителей, а также декор колясок должен быть выполнен в едином стиле. Предлагаемые темы оформления в этом году - «85 лет Краснодарскому краю», «Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России», «Будущие профессии», «Сказочные герои».

Презентация костюмов и оформления колясок состоится на Центральной городской площади города-курорта. Начало парада запланировано на 10:00.

Чтобы стать участником «Парада колясок - 2022», необходимо до 1 июля подать заявку по адресу: город Геленджик, улица Горького, 4 или по электронной почте: spgel@mail.ru.