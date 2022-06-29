Вениамин Кондратьев поздравил ветерана войны Лидию Резниченко с 95-летием Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Лидию Резниченко с юбилеем. Участнице военных событий 1941-1945 годов исполнилось 95 лет.

Лидия Резниченко ушла на фронт, будучи 17-летней девушкой, а День Победы встречала, находясь в 30 километрах от Берлина.

В 1946 году Лидия Ивановна вернулась на Кубань. После этого она 46 лет посвятила работе в Кавказском отделении железной дороги. Ветеран войны также участвовала в восстановлении Кропоткина.

Губернатор поблагодарил Лидию Ивановну за труд и военный подвиг.

- Большая честь лично поздравить вас с юбилеем. Вы принадлежите к поколению победителей, на которое мы равняемся и которым гордимся. Поражает стойкость, сила духа, неугомонность. Благодаря вам мы живем в великой стране, - отметил Вениамин Кондратьев.

Лидии Ивановне вручено несколько наград - орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 1941-1945», а также 18 медалей, среди которых награда «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

- Я через многое прошла, сражалась на совесть, потому что любила Родину и была готова умереть за нее, о чем теперь рассказываю ребятам. Молодежь у нас замечательная, понимающая. Рада, что не забывают меня и поздравляют с праздниками, - сказала Лидия Резниченко.