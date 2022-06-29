Суд оштрафовал жителя Адыгеи на 75 тысяч рублей за взятку полицейскому

Мужчина попытался дать взятку полицейскому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд оштрафовал жителя Гиагинского района на 75 тысяч рублей. Мужчина попытался дать взятку полицейскому.

По данным следствия, в ноябре 2021 года местный житель находился в служебном кабинете в отделе МВД России по Гиагинскому району. Мужчину задержали за незаконный оборот алкоголя.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», он хотел уйти от ответственности и предложил сотруднику полиции решить вопрос по-другому. Полицейский незамедлительно доложил своему руководству о попытке подкупа.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и наложением ряда ограничений. Кроме этого, ему придется выплатить штраф в сумме 75 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.