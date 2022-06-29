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Общество29 июня 2022 15:00

В Краснодаре проложат 1,5 километра водопроводных сетей по улице Евгении Жигуленко

Работы начнут 1 июля
Светлана ОВДЕЙ
Отключать воду и перекрывать дороги на время работ не планируют Фото: krd.ru

Отключать воду и перекрывать дороги на время работ не планируют Фото: krd.ru

В Краснодаре проложат 1,5 километра водопроводных сетей по улице имени Евгении Жигуленко. Работы стартуют 1 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые сети протяженностью 1,43 километра построят на участке от улицы им. Петра Метальникова до улицы им. Ягодина.

Уточняется, что работы пройдут без отключения воды в домах жителей и перекрытия дорог. Специалисты проложат сети при помощи горизонтально-направленного бурения.