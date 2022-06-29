В Адыгее в октябре проведут антинаркотический марафон

В период летних каникул в республике усилят меры по по популяризации здорового образа жизни Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Адыгее в октябре этого года проведут антинаркотический марафон. В республике принимают меры по профилактике зависимостей среди молодежи.

- Социально-психологическим тестированием в учебном году охватили около 85% студентов и учащихся школ. Результаты исследования показали, что число лиц с повышенной вероятностью зависимого поведения снизилось на 384 человека. Вместе с тем на 58 человек увеличилась так называемая «группа риска», где преобладает склонность к рискованным поступкам, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

В период летних каникул в республике усилят меры по популяризации здорового образа жизни. Для этого глава Адыгеи поручил комплексно активизироваться системам образования, здравоохранения, культуры и спорта. А также задействовать потенциал соцсетей для информационно-просветительской работы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», осенью на базе Госфилармонии проведут антинаркотический форум (марафон) с охватом молодежи из всех муниципалитетов. Участвовать в нем будут педагоги-психологи и специалисты. А также молодое поколение услышит реальные истории людей, столкнувшихся с проблемой зависимости.