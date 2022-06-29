В Краснодаре могут повысить стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах до 35 рублей

Точную дату повышения пока не озвучили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре могут повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Проект постановления об изменении тарифа на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах опубликовали на сайте городской администрации.

Согласно документу, цена проезда в транспорте КТТУ обойдется в 35 рублей вместо нынешних 30.

В администрации Краснодара «КП» - Кубань» прокомментировали публикацию проекта постановления.

- Документ является лишь проектом постановления. Он размещен в специальном разделе, где печатаются все проекты муниципальных правовых актов, направленных на независимую антикоррупционную экспертизу. Размещение проектов постановлений в разделе не является официальным опубликованием. Постановление считается вступившим в силу после его публикации как постановления - с номером и датой, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» -Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре планируют увеличить стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах. Такую необходимость озвучил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Он пояснил, что это связано с убытками, которые терпит предприятие, - уменьшением сотрудников из-за низкой зарплаты. Кроме того, по сравнению с допандемийным годом выручка МУП «КТТУ» сократилась на 3,5%, в то же время выросли расходы – на 6%.