«Матч спортивной дружбы» пройдет 2 июля. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Международный день спортивного журналиста отметят 2 июля на Кубани. В честь праздника в Краснодаре проведут футбольный «Матч спортивной дружбы». «Команда друзей» и «Сборная журналистов и спортсменов» сыграют на поле краевой академии футбола.

- На мероприятии проведут акцию «Чемпионы – детям». В ходе нее благотворительный фонд «Доступный спорт» окажет помощь краснодарскому центру «Ангелы Кубани» в приобретении реабилитационного оборудования для адаптивного спорта для детей и молодежи с ДЦП, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что также будут чествовать ветеранов спортивной журналистики. В завершении матча звезды кубанского футбола проведут мастер-класс для юных зрителей.

Планируется, что участвовать в матче будут многие знаменитые чемпионы. Например, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, лучший бомбардир ФК «Кубань» в российской истории Станислав Лысенко и др.

Организует мероприятие региональное отделение Федерации спортивных журналистов России. Их поддерживает министерство физической культуры и спорта края, Олимпийский совет Кубани и департамент информационной политики.