Новый аквапарк принял первых отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поселке Лермонтово Туапсинского района открылся новый аквапарк за 350 млн рублей. Он расположен вдоль Новороссийского шоссе, в нескольких сотнях метров от моря.

В аквапарке находятся 11 горок для детей. Они сделаны в виде пиратского корабля. Для взрослых построили 10 горок, их общая протяженность более 1,2 километра. Также на территории комплекса есть большой бассейн и кафе.

– Инвестор вложил свои деньги в проект. Благодаря нему местные получили 70 рабочих мест, а для туристов появилась еще одна яркая точка притяжения, - сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Уточняется, что реализация таких проектов делает отдых на курортах Краснодарского края еще более привлекательным. Также она расширяет спектр развлечений туристов.

Новый комплекс полностью соответствует требованиям безопасности. Ранее он прошел необходимое техническое освидетельствование.