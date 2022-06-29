В Сочи передали орден Мужества родителям погибшего на Украине моряка

В Сочи вручили Орден Мужества родителям старшего матроса Матвея Паракевича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи родители Матвея Паракевича получили Орден Мужества, которым посмертно наградили их сына, служившего по контракту в войсках спецназа Военно-морского флота старшим матросом. Матвей Паракевич погиб в марте 2022 года на территории Украины, где выполнял свой воинский долг.

- Ваш сын Матвей был патриотом России. В 2021 году после срочной службы в армии он принял решение служить по контракту и до последней минуты был верен своей Родине и долгу, - рассказал вице-мэр города Максим Цыганеш.

Награду родителям военнослужащего передали замглавы Сочи Максим Цыганеш и военный комиссар курорта Александр Чухба.