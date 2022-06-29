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Общество29 июня 2022 17:17

В Краснодарском крае создадут природный парк «Вулканы Тамани»

Грязевым вулканам присвоили охранный статус
Мария ЧАЛАЯ
Журавль-красавка и дрофы сохранят свое место обитания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Журавль-красавка и дрофы сохранят свое место обитания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае создадут природный парк «Вулканы Тамани». Его общая площадь превышает 1,5 тысячи гектаров. Создание подобной территории будет способствовать сохранению мест обитания редких охраняемых видов растений, животных и птиц.

- Мы планомерно продолжаем работу по сохранению уникальных природных комплексов. Все работы проводятся в рамках реализации схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, - сообщил вице-губернатор Сергей Болдин.

В Темрюкском районе находятся грязевые вулканы, которые являются сложным геологическим явлением. Они – интересный объект туризма, а также источник лечебной грязи.

Уточняется, что постановление о создании природного парка «Вулканы Тамани» уже подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.