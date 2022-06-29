На Кубани семь тысяч подростков трудоустроили на время каникул

С начала 2022 года в Краснодарском крае временно трудоустроили более 7 тысяч подростков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае создано 14 тысяч временных рабочих мест для ребят, которые желают самостоятельно подзаработать себе на карманные расходы во время летних каникул. Половина вакансий уже занята подростками, которые трудятся библиотекарями, воспитателями и садовниками в муниципальных учреждениях.

– Мы должны максимально занять школьников полезным делом. Впереди еще два месяца лета. Ребята должны быть вовлечены в трудовую, оздоровительную и другую деятельность. Особенно 15 тысяч подростков, стоящих на профучете. На оздоровительный сезон в этом году выделено 2,5 млрд рублей, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

В каждом муниципалитете Кубани для подучетных детей пройдут традиционные фестивали. С 15 июля по 31 августа пройдут «Кубанские каникулы» и с 15 сентября по 30 ноября - «Формула успеха».