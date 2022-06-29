В Краснодаре сгорела хозпостройка на улице Старокубанской

В краснодарском ГСК сгорела хозпостройка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре сгорела хозпостройка на территории гаражного кооператива, расположенного по улице Старокубанской. Как известили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило 29 июня в 17:41.

- На место незамедлительно выехали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачена хозяйственная постройка на площади 200 кв. м., - рассказали в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 18:08, спустя полчаса пожарные рапортовали о полной ликвидации возгорания. В тушении огня участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.