Впервые за три года пройдет массовый заплыв. Фото russiarunning.com

Заплыв «Морская миля» пройдет в Геленджике 13 и 14 августа. Мероприятие пройдет впервые за три года. Любой желающий сможет принять в нем участие.

- Заплыв начнется от отеля на Толстом мысу. Участники смогут поучаствовать в дистанции до Тонкого мыса на 1 тысячу 852 метра. Также можно будет проплыть 500 и 200 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на мероприятии будет работать система электронного хронометража. Участникам вышлют SMS с точным временем прохождения дистанции.

Для участия в соревнованиях необходимо приготовить медицинскую справку и страховку. Также нужно будет зарегистрироваться на сайте организаторов.