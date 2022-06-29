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Карта Кубани29 июня 2022 17:58

Заплыв «Морская миля» пройдет в Геленджике 13 и 14 августа

Переплыть Геленджикскую бухту можно впервые за три года
Мария ЧАЛАЯ
Впервые за три года пройдет массовый заплыв. Фото russiarunning.com

Впервые за три года пройдет массовый заплыв. Фото russiarunning.com

Заплыв «Морская миля» пройдет в Геленджике 13 и 14 августа. Мероприятие пройдет впервые за три года. Любой желающий сможет принять в нем участие.

- Заплыв начнется от отеля на Толстом мысу. Участники смогут поучаствовать в дистанции до Тонкого мыса на 1 тысячу 852 метра. Также можно будет проплыть 500 и 200 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на мероприятии будет работать система электронного хронометража. Участникам вышлют SMS с точным временем прохождения дистанции.

Для участия в соревнованиях необходимо приготовить медицинскую справку и страховку. Также нужно будет зарегистрироваться на сайте организаторов.