Росприроднадзор выявил крупный слив нечистот в Черное море у берегов Новороссийска

Росприроднадзор подтвердил слив нечистот в Черное море у берегов Новороссийска. Фото: ngnovoros.ru

Жители Новороссийска зафиксировали масштабный слив нечистот в Черное море в районе очистных сооружений «Алексино». По словам очевидцев, мутные потоки били фонтанчиками, а вокруг по морской воде расходилось грязное пятно, рассказывает «Наша газета. Новороссийск». На проблему обратили внимание в Черноморо-Азовском морском управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В ведомстве подтвердили опасения и признали факт слива нечистот в море.

- Были отобраны пробы морской воды, чтобы установить превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. После изучения проб превышение загрязняющих веществ было установлено по четырем показателям, - сообщили в ведомстве.

Также следы загрязнения были обнаружены на поверхности почвы. Информация передана Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре.