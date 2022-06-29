Собственников домов попросили убрать с участков сухую траву. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Из-за ветра и жары в Краснодаре ввели особый противопожарный режим. Он действует с 29 июня на всей территории города.

- В такое время хватает и одной спички, чтобы начался пожар. В основном возгорания происходят из-за случайного поджога сухой растительности и мусора на открытых территориях, - сообщил начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин.

Уточняется, что в городе уже запретили разводить костры, посещать лесные массивы, а также выжигать траву.

Собственникам домов и коммерческих помещений необходимо позаботиться о том, чтобы на их территории не было сухой травы и горючего мусора.