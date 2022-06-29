Осужденный попал под следствие за вооруженное нападение на сотрудника колонии в Краснодаре

Отбывающий тюремное наказание мужчина напал на сотрудника колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В исправительной колонии № 4, расположенной в Армавире, 3 июня 2022 года один из осужденных пытался поднять бунт. Мужчина прибыл в комнату, где проходило совещание сотрудников администрации колонии и стал высказывать недовольство условиями содержания, а потом напал на одного из сотрудников, ранив его самодельной заточкой.

- По данному факту была проведена прокурорская проверка. Материалы направлены в следственный орган, где на их основании возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К сроку, который мужчина уже отбывает за ранее совершенные преступления, могут добавиться еще пять лет.