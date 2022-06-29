В Новороссийске после ликвидации боеприпаса времен Великой Отечественной войны снят режим ЧС

После ликвидации мины режим ЧС был снят. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске после ликвидации глубоководной мины времен Великой Отечественной войны был снят режим ЧС, который действовал в городе в течение двух дней.

- Фугас обнаружили сотрудники нефтетранспортной компании. Режим ЧС был введен на участке от Широкой Балки до Южной Озереевки. В акватории ввели запрет на купания, - сообщили в администрации города-героя.

Взрывные работы были проведены 29 июня в 11:00. После того как сотрудники ГО и ЧС обследовали место ликвидации фугаса, было принято решение о снятии локального режима ЧС.