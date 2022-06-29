В Новороссийске запланировано массовое отключение горячего водоснабжения

В Новороссийске не будет горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске в ночь на 30 июня запланировано массовое отключение горячего водоснабжения. Как сообщили в мэрии города-героя, это вынужденная мера продиктована необходимостью проведения ремонтных работ на теплосети в районе бульвара Черняховского.

В зону отключения попали 60 многоквартирных домов. Вот точный список домов, жители которых временно будут лишены благ цивилизации:

Улица Энгельса, 66, 74, 76, 78, 80, 84, 82, 70 и 68; улица Алексеева, 22; улица Глухова, 20; улица Дзержинского, 150, 152, 154 и 156; улица Карамзина, 20, 49/14, 51а, 51, 53 и 7; улица Куникова, 9, 11/1 и 21;улица Алексеева, 25, 29, 50 и 54; улица Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 и 140; улица Карамзина, 2/8, 6, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43 и 45; улица Леженина, 9а и 9б; проспект Ленина, 22; Набережная, 53а и 57; а также санаторий Рубахо, 16 и 23.

Горячая дома вернется в дома после окончания ремонтных работ.