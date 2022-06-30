В Сочи 83-летний водитель врезался в забор

Водитель этого авто отделался незначительными травмами. Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Сочи.

В Сочи 29 июня произошло ДТП, которое всерьез заставляет поверить в байки про рожденных в рубашке. На Сухумском шоссе 83-летний местный житель за рулем ВАЗ-2103 не справился с управлением «тройки» и врезался в забор, который отделяет пешеходный тротуар от проезжей части. Машина восстановлению не подлежит.

- Установлено, что пожилой водитель на левом закруглении дороги не справился с управлением и въехал в пешеходное ограждение. В результате аварии водитель автомобиля получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Сочи.

По предварительным данным, пенсионер превысил установленный предел скорости и игнорировал дорожные знаки об опасности местного серпантина. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.