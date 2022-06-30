В Сочи за неделю растонировали 251 автомобиль

В Сочи штрафовали водителей, нарушивших требования техрегламента. Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Сочи.

В Сочи с 20 по 27 июня проходило профилактическое мероприятие «Тонировка». Автоинспекторы за неделю составили 251 административный протокол в отношении водителей, чье авто не соответствовало требованиям технического регламента.

- Стекла этих автомобилей были покрыты цветными пленками, светопропускание которых не соответствовало требованиям безопасности колесных транспортных средств, - уточнили в Госавтоинспекции курорта.

Согласно требованиям техрегламента, светопропускание передних стекол автомобилей должно составлять не менее 70%.