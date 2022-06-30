350 детей из Донбасса приедут отдыхать в Адыгею летом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов оценил их работу загородных детских лагерей. Он побывал в двух оздоровительных заведениях горной части региона «Лань» и «Горный».

- Летом дети должны ощущать радость и получать как можно больше положительных эмоций. Необходимо оставить у ребят хорошее впечатление, чтобы они захотели вернуться, - сообщил глава республики.

На данный момент в комплексе «Лань» отдыхают свыше 290 детей. Из них 285 ребят приехали по путевкам, а восемь – по программе «Детский кешбэк». Для подростков в лагере открыли выставки и проводят различные мастер-классы. Также приехал ансамбль «Казачата» и ансамбль адыгского танца «Абреки».

Более 360 человек находятся в «Горном». По путевкам прибыли З55 человек, а восемь по «Детскому кешбэку». Планируется, что в августе в лагеря приедут дети из Донбасса. Для них выделят 350 путевок. Также для отдыхающих будут устраивать тематические игры и экскурсии.