В Туапсинском районе запретили работать 35 незаконным торговым точкам

В Ольгинке опечатали 35 торговых киосков. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В поселке Ольгинка Туапсинского района судебные приставы опечатали 35 торговых палаток, которые судом были признаны незаконными. Как сообщили в администрации района, все павильоны принадлежат одному владельцу. Ранее власти выделили ему 905 квадратных метров муниципальной земли под гарантию, что мужчина не будет вести на этой территории торговую деятельность. Свое слово коммерсант не сдержал.

- Договоренности были нарушены. На выделенной площадке выросли торговые ларьки. Сначала их собственника попросили демонтировать павильоны. Обращение не было услышано, и администрация поселения обратилась в суд, - рассказал глава Туапсинского района Виталий Мазнинов.

Пока судебное решение о демонтаже торговых киосков не вынесено. Местными властями наложен запрет на ведение торговой деятельности. В администрации Туапсинского района говорят, что требования к предпринимателям остаются неизменными – работать они должны только в рамках правового поля. Нарушители будут нести ответственность, предусмотренную законом.