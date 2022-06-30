Продолжается реконструкция Речного бульвара. Фото: администрация муниципального образования Туапсинский район.

В поселке Новомихайловском Туапсинского района завершается реконструкцию прогулочной зоны вдоль реки Нечепсухо. Сейчас идет последний этап работ. Благоустраивается правый по направлению к морю участок.

- На пешеходной дорожке выложили тротуарную плитку. Также разбили клумбы, газоны и высадили деревья. Кроме того, параллельно занимались обустройством площадки для ярмарки, - сообщили в администрации муниципального образования Туапсинского района.

Уточняется, что площадка находится рядом с бульваром. Зону, где будут проводиться ярмарки, уже заасфальтировали, предусмотрели место для автопарковки и озеленили.

В ближайшее время установят скамейки и урны. Средства на благоустройство были выделены из бюджета поселения.