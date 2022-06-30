На улице Корницкого кот застрял в вытяжной трубе. Фото t.me/alekseioderov

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в вентиляционной вытяжке. В ходе операции по вызволению пушистика, животное не пострадало.

- Непонятно как котяра проник в вытяжную трубу и застрял... Для его вызволения спасатели выехали на улицу Корницкого, - сообщил начальник муниципальной Служба спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что сотрудникам МЧС пришлось разбирать угол трубы. Достать животное они смогли только при помощи слесарных инструментов.

Избавившись от плена, кот сразу убежал в неизвестном направлении.