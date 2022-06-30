На Кубани карту футбольного болельщика можно оформить через МФЦ c 4 июля

Благодаря карте болельщики смогут смотреть матчи Российской Премьер-лиги на стадионе в Сочи. Фото: Игорь ГЛАЗКО

В Краснодарском крае начали оформлять карты футбольного болельщика через МФЦ. Подать документы можно с 4 июля. Благодаря карте болельщики смогут смотреть матчи Российской Премьер-лиги на стадионе в Сочи.

- Достаточно один раз подать заявление через портал Госуслуг и пройти идентификацию личности в офисах МФЦ края, чтобы в дальнейшем использовать карту для покупки билетов и абонементов на матчи, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации на игры Российской Премьер-лиги, - рассказал условия директор краевого МФЦ Валерий Середа.

Кроме Сочи болельщики смогут посещать футбольные матчи РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде. С перечнем всех необходимых документов и офисов можно ознакомиться на сайте e-mfc.ru в разделе «Документы».