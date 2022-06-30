Погода в Адыгее 30 июня 2022: в республику вернулся летний зной

Узнали, какой будет погода в Адыгее 30 июня 2022 года. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 30 июня 2022 года.

В Майкопе 30 июня погода будет ясной. Максимальная температура воздуха днем достигнет +29°C. В течение дня осадков в республике не предвидится. День обещает быть теплым и солнечным.Ветер северо-восточный, 3 м/с. После обеда температура составит +16°C. Ветер восточный, северо-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается облачной. Дождя не предвидится, однако местами прогремят грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +26°C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13 °C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.