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Общество30 июня 2022 4:50

Что произошло за ночь 30 июня в Краснодарском крае: На Кубани женщина выдумала рождение двойни, чтобы получить маткапитал

Что произошло за ночь 30 июня в Краснодарском крае
Алексей ГУК

На Кубани женщина выдумала рождение двойни, чтобы получить маткапитал. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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