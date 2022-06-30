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Общество30 июня 2022 4:57

Прямое авиасообщение Сочи - Хабаровск позволит развивать туризм в обоих направлениях

Рейсы запускают с 18 июля
Ангелина НАЗАРЧУК
Добраться из Сочи в Хабаровск можно было только с пересадками.

Добраться из Сочи в Хабаровск можно было только с пересадками.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запускают по маршруту Сочи-Хабаровск-Сочи. Первый полет в данном направлении запланирован на 18 июля. Благодаря прямому авиасообщению будет двусторонний поток между курортом и Хабаровском.

-Открытие прямого рейса - важное событие, особенно для тех, кто еще не определился, где проведет свой летний отпуск. Отдых на курортах Черного моря входит в топ-5 туристических направлений потребительского спроса жителей Хабаровского края. Вместе с тем растет интерес и к путешествиям по Дальнему Востоку, - рассказала ведущий эксперт отдела аналитической работы и организации турдеятельности минтуризма Хабаровского края Валентины Неретиной.

Как ранее сообщала “КП”-Кубань”, рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300 авиакомпанией iFly Airlines. Стоит отметить, что раньше между городами не было прямого авиасообщения. Добраться из Сочи в Хабаровск и наоборот можно было только с пересадками.