Прямое авиасообщение Сочи - Хабаровск позволит развивать туризм в обоих направлениях

Добраться из Сочи в Хабаровск можно было только с пересадками. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запускают по маршруту Сочи-Хабаровск-Сочи. Первый полет в данном направлении запланирован на 18 июля. Благодаря прямому авиасообщению будет двусторонний поток между курортом и Хабаровском.

-Открытие прямого рейса - важное событие, особенно для тех, кто еще не определился, где проведет свой летний отпуск. Отдых на курортах Черного моря входит в топ-5 туристических направлений потребительского спроса жителей Хабаровского края. Вместе с тем растет интерес и к путешествиям по Дальнему Востоку, - рассказала ведущий эксперт отдела аналитической работы и организации турдеятельности минтуризма Хабаровского края Валентины Неретиной.

Как ранее сообщала “КП”-Кубань”, рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300 авиакомпанией iFly Airlines. Стоит отметить, что раньше между городами не было прямого авиасообщения. Добраться из Сочи в Хабаровск и наоборот можно было только с пересадками.