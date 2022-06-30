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Общество30 июня 2022 4:58

Температура воды в Черном море 30 июня 2022 года: теплее всего в Геленджике

Температура воды в Черном море 30 июня 2022 еще не идеальная для купания
Алексей ГУК

Пляжный сезон в самом разгаре. Уже второй месяц курорты Кубани забиты под завязку. Найти свободные лежаки на пляжах просто нереально.

Хотя купальный сезон на Кубани еще не открыт. Все из-за температуры воды в Черном море 30 июня 2022 года. Она еще не идеальна.

Считается, что купальный сезон наступает, когда морская гладь прогревается до плюс 26 градусов. Эта отметка остается непокоренной для курорта Кубани уже второй месяц.

Самая высокая температура воды в Черном море 30 июня 2022 года будет в Геленджике. Здесь гладь прогреется до плюс 23,5 градусов, в Туапсе, Анапе и Сочи – до плюс 23.

Самая низкая температура воды в Черном море 30 июня 2022 года будет в Новороссийске. Она не превысит плюс 22,5 градусов.