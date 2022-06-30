Данное предложение связано с текущей политической обстановкой в мире и санкциями Запада. Фото: пресс-служба Госсовета – Хасэ Республики Адыгея

Депутаты Адыгеи предложили запретить наружную рекламу на английском языке. С такой инициативой выступили представители парламента на XII заседание Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.

Данное предложение связано с текущей политической обстановкой в мире и санкциями Запада. По мнению депутатов, в стране нарастает возмущение по обилию в наружной рекламе, вывесках и баннерах надписей с использованием латинского алфавита.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», исключением являются надписи, являющиеся торговой маркой зарубежной организации.

- В публичной сфере (а наружная реклама, вывески и объявления относятся к ней), надписи должны выполняться на государственном языке. Мы просим обратить внимание на этот вопрос и рассмотреть возможность законодательно урегулировать связанные с ним правоотношения в Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Госсовета-Хасэ по Адыгее.