Краснодар попал в рейтинг городов России с самыми счастливыми жителями

Рейтинг среди городов страны

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люди. Краснодар попал в этом рейтинг, но жители в основном отвечали, что живут на «четверку».

- На первом месте жители Санкт-Петербурга – 32%, каждый пятый оценил уровень счастья на твердую пятерку, вторым в рейтинге стали жители Москвы – 28%. Почти четверть счастливчиков (23%) живет во Владивостоке, - говорится в исследовании.

Каждый третий опрошенный ответил, что счастлив на 4 балла, из них 31% оказались жителями столицы, еще 29% — петербуржцы, 17% — краснодарцы.