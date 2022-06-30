77 экологичных электробусов поставят в Сочи до конца 2025 года

В Сочи поставят 77 экологичных электробусов. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи поставят 77 экологичных электробусов. Новые автобусы приедут на курорт до конца 2025 года. Стоит отметить, что 26 из них уже поступят в Сочи в этом году.

-Благодарю Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина и всю команду Министерства транспорта РФ за внимание к нашему городу! Такая поддержка позволяет нам развивать главный курорт страны по самым высоким стандартам для всех наших жителей и гостей, - сообщил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что новые и экологичные электробусы с современным оборудованием поступят в Астрахань, Брянск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Улан-Удэ и Челябинск. На это выделят более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.