Мэр Сочи поздравил заслуженного учителя России Веру Шибалову с 95-летием

Сегодня исполнилось 95 лет Заслуженному учителю России, ветерану труда Вере Шибаловой. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сегодня исполнилось 95 лет Заслуженному учителю России, ветерану труда Вере Шибаловой. Именинницу накануне внесли в Книгу почета Сочи. Почти 60 лет Вера Андреевна вносит большой вклад в развитие отечественной педагогической науки. Стоит отметить, что она руководила в Сочи отделом образования.

-Вера Шибалова - неравнодушный и искренний человек, ее волнуют проблемы родного города, она всегда в эпицентре общественной жизни курорта. Особое внимание Вера Андреевна уделяет воспитанию подрастающего поколения: не перестает вдохновлять наших школьников на добрые дела и благородные поступки, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города пожелал Вере Андреевне крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, душевной гармонии и всего самого наилучшего.