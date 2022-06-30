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Общество30 июня 2022 5:45

Жители Майкопа останутся без света из-за неотложных работ на электросетях

Восстановление подачи электричества планируется к 13 часам
Валерия ГОДОВНИКОВА
Прекращение подачи электроэнергии связано с неотложными работами на электросетях

Прекращение подачи электроэнергии связано с неотложными работами на электросетях

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Майкопа останутся без света. Прекращение подачи электроэнергии связано с неотложными работами на электросетях.

С 9 до 13 часов дня электричество отключат на нескольких улицах : Шоссейной (от Береговой до Линейной), Производственной, Линейной, Поселковой. А также на Окружном, Грушевом, Низовом, Узком и Родниковом переулках.

Кроме того, отключение затронет потребителей хутора Гавердовского. Без света останутся Переулки Ясный, Изумрудный, Набережный, Обрывной, Речной, Крайний, Нартский, Тихий, Мирный, Черкесский и улица Славянская.

- Отключения связаны с ремонтом по сети 10кВ и неотложными работами на ВЛ-0,4 кВ,- сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.