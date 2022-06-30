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Общество30 июня 2022 6:48

Глава Ростуризма объяснила тощий вид верблюдов в сафари-парке Сочи болезнью

Об этом Зарина Догузова заявила в своем Telegram канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Сафари-парк сейчас закрыт для посещения. Фото: https://t.me/love_sochi

Сафари-парк сейчас закрыт для посещения. Фото: https://t.me/love_sochi

В соцсетях накануне распространилось в видео из сафари-парка в Сочи. На кадрах было видно, что верблюды очень тощие и изможденные. На происшествие отреагировала администрация города, УВД, Ростуризм. По предварительным данным, животные имеют такой вид из-за болезни.

- По информации администрации города Сочи, животные на карантине и содержатся согласно нормам, их внешний вид связан с болезнью. Сам сафари-парк сейчас закрыт для посещения, внимание на животных обратили местные жители, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее “КП”-Кубань” сообщала, что проверки по условиям и содержанию животных будут проводиться до 4 июля.