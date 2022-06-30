Майкопская детская школа искусств №6 стала лучшей в Адыгеи

В Адыгее подвели итоги республиканского конкурса «Лучшая детская школа искусств - 2022». Фото: пресс-служба Минкультуры по Адыгее

В Адыгее подвели итоги республиканского конкурса «Лучшая детская школа искусств - 2022». Победителем стала Майкопская ДШИ № 6.

Конкурс проводился с 21 по 23 июня. В этом году участие в нем приняли сразу пять школ. В каждой из них дети достигли высоких результатов в обучении. А педагогический состав смог подготовить лауреатов будущих всероссийских и международных соревнований.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жюри было единогласно в своем мнении. Рассмотрев предоставленную школами документацию и проанализировав количество набранных баллов, они вынесли решение о том, кому достанется первое место..

- Победителем V Республиканского конкурса в номинации: «Лучшая городская детская школа искусств» объявлена ГБО ДО РА «Детская школа искусств №6» (директор Гордиенко Дмитрий Павлович), в номинации: «Лучшая сельская детская школа искусств» - МБУ ДО «Дондуковская детская школа искусств» (директор Меретуков Эдуард Январбиевич), - сообщили в пресс-службе Минкультуры по Адыгее.