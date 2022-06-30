Программисты в Краснодаре могут зарабатывать до 400 тысяч рублей

Зарплата выросла Фото: Иван МАКЕЕВ

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей в июне по специальности «Программист». Оказалось, что в Краснодаре такую вакансию оценивают до 400 тысяч рублей.

- Минимальная зарплата для кандидатов с опытом работы с PHP от 70 тысяч рублей. Максимальная – 230-400 тысяч. При этом кандидаты должны быть с опытом разработки в PHP от трех лет, опытом разработки высоконагруженным систем и умением работать с Redis, Sphinx, RabbitMQ, Memcached, - сообщили эксперты.

В Краснодаре за год средняя зарплата в IT-сфере выросла на 20,4%, а также на 11% увеличилось количество вакансий в этой области.