В Адыгее за сутки зарегистрировано 340 нарушений на дорогах

Административные протоколы составили также в отношении 37 пешеходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дорогах Адыгеи за сутки зарегистрировано 340 нарушений. За этот период было задержано три пьяных водителя. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 244 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 93 и Тахтамукайского района - 52. По телефону в полицию обратились 103 раза.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Шесть из них удалось раскрыть.

- Выявлено 11 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. В сводках: 2 кражи чужого имущества, 2 фиктивные постановки на миграционный учет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с тремя пострадавшими. Административные протоколы составили также в отношении 37 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.