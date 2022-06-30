В Белореченске ночью сгорел торговый центр на площади 100 кв.м.

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Крупный пожар в ночь на 30 июня произошел в Белореченске. Там вспыхнул торговый центр. Из-за возгорания пришлось эвакуировать животных из зоомагазина. Предварительно, никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило в 00:59. Огонь распространился на площади в 100 кв.м. Предварительная версия - короткое замыкание электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для установления окончательной причины и места возгорания будут проводиться соответствующие экспертизы. Проводится проверка.