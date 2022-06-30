В Сочи число посетителей казино уменьшилось на 23%

Казино стали меньше посещать. Фото: Мила СТРИЖ

В Сочи заметили спад посетителей в различных казино. Например, в игорной зоне “Красная Поляна” с начала 2022 года были зафиксированы более 270 тысяч человек. По сравнению с 2021 годом это на 23% меньше. В прошлом году с января по июнь казино посетили 355,6 тысяч гостей.

- Причина спада посетителей в первую очередь связана с двукратным увеличением полетного времени из европейской части России в Сочи, поскольку после начала спецоперации самолеты вынуждены облетать южные регионы с заходом в воздушное пространство Казахстана, - сообщили в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна».

Стоит отметить, что некоторые посетители вовсе не играют в казино. Большинство туристов приехали ради концертов или же спецпредложений от отелей и ресторанов.