Более 10 новых ярмарок откроют в Сочи до конца июля

Новые ярмарки открывают по просьбам жителей Сочи. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи откроют более 10 новых ярмарок выходного дня. Точки появятся в разных районах города. Павильоны построят до конца июля.

-В Сочи мы всегда поддерживаем наших производителей, рынки и ярмарки развиваем, они должны быть современными, иметь цивилизованный облик. Покупателям все точки хорошо известны, они знают, что именно здесь смогут приобрести нашу местную экологически чистую продукцию по доступным ценам, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что новые ярмарки открывают по просьбам жителей Сочи и туристов. На данный момент, на курорте открыты 30 ярмарок и фермерских двориков.