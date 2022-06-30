В Сочи разрабатывают проекты реконструкции павильонов для ярмарок

Появится больше пространства для удобства покупателей, продавцов. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В администрации Сочи подготавливают проект для реконструкции муниципальной ярмарки на Мацесте. Здесь планируют обновиться все павильоны и прилегающую территорию. Также собираются реконструировать ярмарку выходного дня Ареде. Появится больше пространства для удобства покупателей, продавцов.

- Наши кубанские продукты всегда пользуются большим спросом как у сочинцев, так и у многочисленных гостей курорта. Их вкус и качество можно оценить на пяти постоянно действующих сельскохозяйственных рынках, также в этом году мы организовали в Сочи тридцать локальных ярмарок и «фермерских двориков», - сообщил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что более 10 новых ярмарок откроют в Сочи до конца июля 2022 года.