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Общество30 июня 2022 7:43

В Сочи разрабатывают проекты реконструкции павильонов для ярмарок

Об этом заявил глава города в своем Telegram канал
Ангелина НАЗАРЧУК
Появится больше пространства для удобства покупателей, продавцов. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Появится больше пространства для удобства покупателей, продавцов. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В администрации Сочи подготавливают проект для реконструкции муниципальной ярмарки на Мацесте. Здесь планируют обновиться все павильоны и прилегающую территорию. Также собираются реконструировать ярмарку выходного дня Ареде. Появится больше пространства для удобства покупателей, продавцов.

- Наши кубанские продукты всегда пользуются большим спросом как у сочинцев, так и у многочисленных гостей курорта. Их вкус и качество можно оценить на пяти постоянно действующих сельскохозяйственных рынках, также в этом году мы организовали в Сочи тридцать локальных ярмарок и «фермерских двориков», - сообщил в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что более 10 новых ярмарок откроют в Сочи до конца июля 2022 года.