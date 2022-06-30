О чём мечтает молодёжь Краснодара

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта, важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%.

Молодые россияне мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% респондентов.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Более половины (62%) молодых жителей Краснодара уверены, что смогут реализовать свои мечты на горизонте пяти лет. За этот срок они намерены повысить уровень благосостояния (29%), образования (13%), а также ждут повышения на работе или вовсе её смену (10%). Быстрее прийти к этим целям и защититься от спонтанных трат поможет накопительное страхование жизни (НСЖ). Оформить договор можно в любом отделении СберБанка или в СберБанк Онлайн».

Более 71% молодых краснодарцев также мечтают о большом чувстве, 38% — жить в достатке и без ограничений, 37% — иметь отдельное жильё. Иметь свою семью и детей хотели бы 29%, столько же — открыть собственное дело. Около 10% желают крепкого здоровья. Причём, молодые краснодарцы считают необходимым откладывать 18% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26%.

Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка 3 тыс. договоров НСЖ по программе "Билет в будущее" от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение 5 лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов».