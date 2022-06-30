Руководитель департамента промышленной политики Кубани ушел в отставку

Иван Куликов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края ушел в отставку. Иван Куликов перешел на новую должность, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Согласно подписанному губернатором распоряжению, исполняющим обязанности главы департамента назначен первый заместитель Ивана Куликова Владимир Мостовой.

Иван Куликов с 2011 года занимал должность первого замруководителя краевого департамента инвестиций и проектного сопровождения. Затем находился на должностях в министерстве стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, минэкономики Кубани.

В декабре 2015 года занял пост замминистра промышленности и энергетики края. В 2017 году назначен на должность главы департамента промышленной политики.