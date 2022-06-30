На Кубани за сутки COVID-19 заболели 46 человек, в том числе 5 детей

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 46 человек. В том числе коронавирус подтвердился у пяти детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре выявлено 32 новых случая заболевания, в Новороссийске и Сочи – по 4, в Выселковском районе- 2.

- По одному положительному тесту получено в Динском, Кавказском, Красноармейском и Тимашевском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

С выздоровлением в крае за сутки выписали 36 человек. В то же время на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три пациента.