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Общество30 июня 2022 8:27

На обходе Анапы открыли два новых участка трассы Новороссийск-Керчь

Их общая протяженностью 3,2 км
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Завершается строительство северного обхода Анапы на трассе Новороссийск-Керчь. Здесь открыли еще два обновленных участка.

- Движение по ним запущено по временной схеме, что необходимо для продолжения работ на остальных фронтах стройки. Она будет действовать до октября, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Ранее открыли съезд к проезду Индустриальный, который является вспомогательной дорогой к железнодорожному вокзалу Анапы, и съезд в сторону Керчи за поселком Пятихатки.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Общая протяженность возводимого обхода Анапы – 13,5 км. На этом отрезке пути строится три транспортных развязки и пять мостов, также здесь возведут 36 водопропускных труб.