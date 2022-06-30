На обходе Анапы открыли два новых участка трассы Новороссийск-Керчь

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Завершается строительство северного обхода Анапы на трассе Новороссийск-Керчь. Здесь открыли еще два обновленных участка.

- Движение по ним запущено по временной схеме, что необходимо для продолжения работ на остальных фронтах стройки. Она будет действовать до октября, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Ранее открыли съезд к проезду Индустриальный, который является вспомогательной дорогой к железнодорожному вокзалу Анапы, и съезд в сторону Керчи за поселком Пятихатки.

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Общая протяженность возводимого обхода Анапы – 13,5 км. На этом отрезке пути строится три транспортных развязки и пять мостов, также здесь возведут 36 водопропускных труб.