У туристки в Сочи украли сумку со 147 тысячами рублей

Подозреваемым грозит срок пять лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратилась 58-летняя туристка. По ее словам, у нее украли сумку. Женщина решила сфотографироваться с приятелем. Туристка оставила свою сумочку на лавочку без присмотра, но, когда вернулась, ничего уже не было. В сумке лежали документы, банковская карта, деньги в рублях и иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила более 147 тысяч рублей.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи. - Правоохранители выяснили, что кражу, предположительно, совершили мужчина и женщина. Ориентировку по розыску подозреваемых полицейские направили всем дежурным нарядам.

В итоге оперативно-розыскных мероприятий на выходе из кафе была задержана пара. У ранее судимого 42-летнего мужчины и 38-летней женщины из Омска была найдена украденная сумочка.

- В настоящее время похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице, - рассказали в пресс-службе УВД по Сочи.

На данный момент, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Омичам грозит пять лет тюрьмы.