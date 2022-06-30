Житель Кубани угрожал взорвать в доме баллон с газом из-за ссоры с женой

Инспектор капитан полиции Владимир Леонов и сержант полиции Максим Каменецкий Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани угрожал взорвать в доме баллон с газом. Полицейским удалось задержать мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Кущевском районе Кубани. В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее сосед собирается взорвать в доме баллон с газом. По адресу сразу выехали инспектор капитан полиции Владимир Леонов и сержант полиции Максим Каменецкий.

Как выяснилось, 47-летний мужчина открыл газовые конфорки, держал в руках зажигалку и угрожал взорвать дом. Здесь же стоял баллон газа с открытым вентилем. Кроме того, во дворе дома находился баллон бытового газа с открытым вентилем.

Тогда полицейские эвакуировали соседей мужчины и вызвали другие экстренные службы – спасателей и «скорую». В это же время они вошли в дом и начали разговаривать с хозяином. Им удалось отвлечь мужчину, задержать его и перекрыть вентиль баллона.

В отделе полиции выяснилось, что пьяный мужчина собирался взорвать дом из-за ссоры с женой.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.