Прокуратура Кубани помогла предоставить земельный участок многодетной семье

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Апшеронского района обратилась многодетная мать с просьбой помочь получить земельный участок. Во время проверки было установлено, что администрация Хадыженского городского поселения сняла многодетную семью с учета. Данное решение было принято из-за того, что у отца одного из ребенка имеется в наследстве земельный участок.

- Однако проверкой документов, послуживших основанием для снятия многодетной семьи с учета, установлено, что у заявительницы имеется 4 ребенка. По отношению трех в графе отец стоит прочерк, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Стоит отметить, что администрация не заметила расторжение брака. Еще в 2007 году мать и отец одного из детей развелись . На сегодняшний день, вместе они не проживают.

- С целью восстановления прав многодетной семьи прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным действий органа местного самоуправления, а также возложении обязанности предоставить многодетной семье земельный участок в собственность, - подчеркнули в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Многодетная семья была восстановлена на учет, а земельный участок предоставлен в собственность.